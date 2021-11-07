27.1 % نمو تجارة الصين في أكتوبر

المصدر: بكين - د ب أ

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شهدت التجارة الخارجية للصين نمواً قوياً مرة أخرى خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة أمس.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن مكتب الجمارك ببكين، إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 300.2 مليار دولار، بزيادة 27.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وشهد الاقتصاد الصيني ارتفاعاً في الصادرات على مدار 13 شهراً متتالية.

وارتفعت الواردات 20.6% في سبتمبر، وهي أقل بقليل من توقعات معظم الاقتصاديين.

وانخفضت واردات الصين من ألمانيا 5.1 % خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومن ناحية أخرى، نمت صادرات الصين إلى ألمانيا بشكل ملحوظ، مسجلة زيادة 42.5 %.

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