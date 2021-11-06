بايدن: أمريكا سترد على عدم زيادة إنتاج «أوبك+»

المصدر: واشنطن - رويترز

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته لديها أدوات للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بالتعاون مع حلفائها من خارج المنظمة (أوبك+) مناشدات أمريكية للمنتجين لضخ مزيد من الخام أكثر من المقرر بالفعل.

وقال بايدن عندما سأله أحد المراسلين في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بعد أن تجاهلت «أوبك+» مناشدات الولايات المتحدة «هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب».

وتجاوزت أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.

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