الدولار يتمسك بمكاسبه قرب أعلى مستوى في عام

المصدر: نيويورك - الوكالات

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حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه قرب أعلى مستوى في عام خلال تعاملات أمس، بعد صدور بيانات الوظائف الإيجابية والتي أظهرت تراجع معدل البطالة أدنى التوقعات في أكتوبر.

وأضاف الاقتصاد 531 ألف وظيفة في أكتوبر وهو مستوى أدنى التوقعات البالغة 450 ألفًا، فيما تراجع معدل البطالة بنحو 0.2% عند 4.6% مقارنة بتوقعات انخفاضه إلى 4.7%.

وعلى صعيد التداولات، تراجع اليورو أمام العملة الأمريكية بنحو 0.4% عند 1.1514 دولار خلال التعاملات، فيما ارتفع الدولار هامشيًا أمام العملة اليابانية بنسبة 0.1% مسجلاً 113.90 يناً، وهبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار 0.4% إلى 1.3446 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.5% عند 0.9170 فرنك، وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% إلى 94.515 نقطة وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في عام عند 94.561 نقطة.

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