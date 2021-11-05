الذهب يرتفع 23 دولاراً عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية

المصدر: لندن - الوكالات

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات الوظائف الأمريكية ومع استمرار القلق حيال تسارع التضخم في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية زيادة الوظائف غير الزراعية 531 ألفاً في الشهر الماضي، بعد تعديل قراءة سبتمبر بالرفع عند 312 ألفاً، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.6%.

وعلى جانب السياسة النقدية، أقر بنك إنجلترا أمس تثبيت معدل الإقراض عند 0.1% والإبقاء على برنامج شراء السندات بقيمة 895 مليار جنيه استرليني، على الرغم من استمرار تصاعد المخاوف التضخمية، في حين قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض مشتريات الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهرياً.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.3% ما يعادل 23.30 دولاراً ليصل إلى 1816.80 دولاراً للأوقية عند التسوية.

وسجلت عقود الذهب ارتفاعاً يقارب 1.8% في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

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