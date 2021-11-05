أمريكا تشهد أسرع انتعاش اقتصادي "في تاريخها"

المصدر: البيان

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قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة، تشهد أسرع انتعاش اقتصادي في تاريخها، حيث تراجعت البطالة إلى 4.6 في المائة.

وكشف بيان للإدراة الأمريكية، أن هذه النسبة فاقت الأهداف التي سطرتها خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن.

ووفق البيان، ساعدت خطة بايدن في خلق 531 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر وحده، بينما بلغ عدد الوظائف الجديدة منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة "أكثر من 5 ملايين".

وكشف البيان عن تراجع طلبات المساعدة، الناتجة عن البطالة، بنسبة تفوق 60 في المائة منذ يناير الماضي، وأنها في أدنى نسبة منذ بداية وباء كورونا.

وانخفض معدل البطالة هذا العام، أكثر من أي عام آخر في التاريخ، وفق بيان البيت الأبيض، بينما استفاد العمال هذا الشهر، من واحدة من أكبر الزيادات المسجلة في متوسط الأجور.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن علق على هذه الأرقام، الجمعة، في تغريدة قال فيها إن "خلق أكثر من 5.6 ملايين فرصة عمل، مع نسبة بطالة أقل من 5 في المائة، تحسن كبير منذ أن توليت منصبي" ثم تابع"هذه علامة على أننا نسير في الطريق الصحيح" وفق قناةالحرة.

وتراجع عدد طلبات الحصول على معونات بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل تواصل تعافي سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، عن 269 ألف طلب فقط للحصول على تعويضات بطالة تم التقدّم بها في الأسبوع الذي انتهى في 30 أكتوبر.

وهذا العدد، أقل من المتوقع، والأدنى منذ فترة، حيث كان يصل عدد الطلبات إلى ملايين، عندما بدأ كوفيد انتشاره.

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