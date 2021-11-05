ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أمس الخميس، مشيرة إلى أنها تتوقع انكماش مخزونات الحبوب العالمية.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها للأغذية، الذي يراقب التغيّرات في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية، ارتفع بنسبة 3 في المئة خلال شهر ليصل إلى 133,2 نقطة.

ومع ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي وفق المؤشر، تكون أسعار الأغذية بلغت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2011.

وارتفع المؤشر الفرعي للزيوت النباتية بنسبة 9,6 في المئة إلى مستوى قياسي.

وأما مؤشر الحبوب الفرعي فارتفع بنسبة 3,2 في المئة، مدفوعا بزيادة نسبتها خمسة في المئة في أسعار القمح مع تقلّص الكميات المتوافرة نظرا لانخفاض المحاصيل في الدول الرئيسية المصدّرة.

في هذه الأثناء، أشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه رغم الزيادة بنسبة 0,8 في المئة في الإنتاج الإجمالي للحبوب هذا العام إلى مستوى قياسي، يتوقع بأن تتقلّص المخزونات العالمية مع ازدياد الاستهلاك بنسبة 1,7 في المئة جرّاء النمو السكاني والاستخدام المتزايد في الزراعة والصناعة، بحسب "مونت كارلو".

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