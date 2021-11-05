«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير

المصدر: لندن - د ب أ

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تحدى «بنك إنجلترا» توقّعات السوق، من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ووضع المخاوف بشأن تباطؤ النمو فوق التوقعات بزيادة التضخم، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وصوّت صانعو السياسة، بقيادة الحاكم أندرو بيلي، بواقع 7 مقابل 2، للإبقاء على سعر الإقراض القياسي عند 0.1%، وبواقع 6 مقابل 3 للحفاظ على هدف شراء السندات.

كما عارض المسؤولون تسعير السوق لسلسلة من الارتفاعات إلى 1% في العام المقبل، مشيرين إلى أن المسار سيترك التضخم دون المستوى المستهدف في نهاية فترة توقعهم.

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