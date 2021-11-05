هوس الاستثمار الإلكتروني يجتاح الشباب في العالم

المصدر: بومباي- أ ف ب

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تستهدف تطبيقات جديدة الشباب والشابات المولعين بعالم الأموال والذين أصبحوا المستثمرين الجُدُد الذين يلجأون إلى يوتيوب لأخذ النصائح الاستثمارية. غير أن دخول الأسواق المالية لا يزال محفوفًا بالمخاطر حتى لو انتقلت معظمها إلى العالم الافتراضي.

أحدث التطبيق الأمريكي «روبن هود» الذي أُطلق العام 2013 ضجة كبيرة في الدول الغربية عندما قال إنه يريد جذب «الأشخاص العاديين» إلى الاستثمار الشخصي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت البدائل المحلية من نيجيريا حتى الهند لجذب الذين تراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا.

ويقول الطالب الجامعي في نيودلهي اشان سريفاستافا (20 عامًا) «لم أعد اكترث بالفعل للجامعة، بصراحة. جلّ اهتمامي الآن هو الأسواق ومن ثم الأسواق والأسواق».

وبدأ اشان سريفاستافا «التداول» نهاية ديسمبر الماضي. ويستثمر الشاب عبر عدة تطبيقات هندية منها «زيرودا» و«اوبستوكس» ويسعى إلى تنويع محتوى محفظته ليتقاعد في سنّ الخامسة والأربعين.

وعزّز انتشار الحسابات المصرفية الالكترونية في الهند الثورة في عالم الاستثمارات إذ بات يسهل فتح هذه الحسابات عبر الإنترنت وإيداع أوراق مالية أو أسهم أو سندات فيها.

وتشهد دول أخرى مثل نيجيريا إقبالاً على تطبيقات التداول بالبورصة في صفوف الشباب.

وتعاني لاغوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية من التضخّم المتسارع لعملة نايرا الوطنية ونتيجة لذلك، يتوافد الشباب والشابات في نيجيريا على تطبيقي «تروف» و«ريسفست» المحليين اللذين يسمحان بالوصول إلى الأسواق الأمريكية والتي يُنظر إليها على أنها وسيلة لحماية مدخراتهم طالما لم يتحسن الوضع المحلي.

ويقول داهنسي اويديلي (23 عامًا) «يمكنني إيداع أموالي في المصرف إلّا أن هذا الاحتمال يصبح أقلّ جاذبية تدريجياً».

ويضيف «أستثمر أحيانًا في ريسفست وأحقق مردوداً اعتبارًا من الأسبوع الأول. تخيلوا، ربح 1% أو 2% على 100 ألف نايرا (208 يورو) أسبوعيًا، ليس بكثير ولكنه مهمّ جدًا».

وتمكّن داهنسي اويديلي من دفع ايجار منزله لبضعة أشهر حتّى بعد خسارته وظيفته كصحافي بسبب الجائحة، عن طريق تداول عملات مشفرة مثل آخرين دفعتهم البطالة الجماعية والإغلاق العام ومدّخراتهم القليلة إلى عالم الاستثمارات في العملات المشفّرة.

وفي الولايات المتحدة وحدها، دخل أكثر من 10 ملايين مستثمر جديد الأسواق المالية في النصف الأول من العام 2021، حسب جي إم بي للأوراق المالية.

غايم ستوب

وقد انجذب البعض منهم إلى الضجة التي حدثت في يناير حول سلسلة متاجر ألعاب الفيديو «غايم ستوب» التي ارتفع سعرها عندما تجمع المقامرون على الشبكات الاجتماعية ضد صناديق التحوط.

ويستمر متوسط عمر المستثمرين بالتراجع، فمتوسط عمر الأمريكيين على تطبيق «روبن هود» هو 31 عاماً، وتطبيق «اوبستوكس» يؤكّد أن 30% من مستخدميه تبلغ أعمارهم 35 عاماً أو أقل مثل 83% من مستخدمي التطبيق النيجيري «بامبو».

وتسمح هذه التطبيقات بشراء أجزاء من أسهم ما يجعل من الممكن دفع جزء واحد فقط من سهم لأمازون بدلاً من السهم بكامله (أكثر من 2500 يورو اليوم).

وحذّرت هيئة السلوك المالي البريطانية في مارس من أن الشباب ومنهم العديد من النساء والأقليات في المملكة المتحدة هم الأكثر عرضة للخسارة.

وبحسب دراسة قامت بها الهيئة، فإنّ نحو ثلثي المستطلعين يرون أن مستوى معيشتهم سيتأثر «بشكل حاسم» في حال الخسائر الفادحة.

وتقول الهيئة «هؤلاء المستثمرون الجدد يضعون ثقتهم في الإعلام الجديد (مثل يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي) للعثور على النصائح والأخبار».

وواجه بعض الشباب خسائر جراء هذه الاستثمارات.

وفي مومباي، توقف المصمم علي أتاروالا (30 عامًا) عن هذا النشاط بعد تجربة سيئة هذا العام مع العملات المشفرة.

ويقول لوكالة فرانس برس إن «هذه التطبيقات تجعل من السهل شراء أصول مضاربة مثل العملات المشفرة، لكنها تظل متقلبة للغاية».

ورغم الأرباح والخسائر التي حققها اشان سريفاستافا، يبقى الشاب متفائلًا.

ويقول «خسرت 50% من رأسمالي عندما بدأت بالاستثمار» ولكن «لا أعتبرها خسارة، إنّما كلفة تدربي» على التداول بالأسواق.

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