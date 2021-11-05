«كوميرتس» تعود إلى الربحية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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أعلنت مجموعة «كوميرتس بنك» المصرفية الألمانية أمس تحقيق أرباح مجمعة قابلة للتوزيع بقيمة 403 ملايين يورو في الربع الثالث من العام مقابل خسائر 60 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أرباح التشغيل للمجموعة خلال الربع الثالث 472 مليون يورو مقابل 168 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات كوميرتس بنك خلال الربع الثالث 0062 مليار يورو مقابل 2.03 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح العمولة 7% تقريباً إلى 873 مليون يورو.

في الوقت نفسه أبقت «كوميرتس بنك» على توقعاتها لتحقيق أرباح صافية وأرباح تشغيل خلال العام المالي الحالي رغم نفقات إعادة الهيكلة.

كما تتوقع المجموعة المصرفية تحقيق إيرادات تفوق إيرادات العام الماضي.

وأشارت المجموعة إلى اعتزامها شطب حوالي 10 آلاف وظيفة بدوام كامل بحلول 2024 في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تستهدف التحول إلى بنك ذي ربحية مستدامة.

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