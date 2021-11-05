الدولار يصعد بعد اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: لندن – رويترز

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صعد الدولار، أمس، ليتعافى بعدما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتوقع أن يكون التضخم المرتفع مؤقتاً.

وأعلن المركزي الأمريكي، أول من أمس، عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول رئيس البنك قال: إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.

وارتفع مؤشر الدولار بعد برهة من إعلان المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي من 93.80 نقطة إلى 94.25 خلال التعاملات أمس، وهو أعلى مستوى منذ الاثنين.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.5% إلى 1.1578 دولار.

ونزل الاسترليني، الذي قاد المكاسب مقابل الدولار في بادئ الأمر، بعد اجتماع المركزي الأمريكي، 0.3% إلى 1.3644 دولار.

وبالنسبة لبقية العملات نزل الين على نحو طفيف بمقدار دولار إلى 113.98 يناً في نطاق تحرك جيد بعدما صعد إلى أعلى مستوياته منذ أعوام مقابل الدولار عند 114.69 يناً في الشهر الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.26% إلى 0.7430 دولار، مقترباً من المستوى الذي سجله الثلاثاء الماضي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي.

وبالنسبة للعملات الرقمية نزلت بتكوين بنحو 2% إلى 61589 دولاراً بعدما ظلت معاملاتها محدودة إلى حد ما بعد بلوغها أعلى مستوى على الإطلاق عند 67 ألف دولار في الشهر الماضي.

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