تراجع حاد للنفط بضغط ارتفاع المخزونات الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسعار النفط تراجعات حادة اليوم الأربعاء، مع تزايد الضغوط من جانب الولايات المتحدة على تحالف «أوبك بلس» لزيادة الإنتاج، فضلاً عن بيانات تظهر ارتفاعاً كبيراً في مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.4% إلى 83.55 دولاراً للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية ديسمبر 1.7% إلى 82.5 دولاراً.

وأعلن معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم أمس عن زيادة قدرها 3.6 ملايين برميل من النفط الخام في المخزونات الأمريكية للأسبوع المنتهي 29 أكتوبر، مقابل توقعات بارتفاع 1.6 مليون برميل.

وتستعد إدارة معلومات الطاقة للإعلان عن البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم، بينما من المتوقع أن يجتمع تحالف «أوبك بلس» غداً لمراجعة سياسة الإنتاج.

ومن المتوقع أن يتمسك التحالف بخطته لزيادة تدريجية شهرية للإنتاج بـ400 ألف برميل يومياً.

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