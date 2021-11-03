النفط يهبط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية واجتماع أوبك+

المصدر: (لندن- وكالات )

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وتحولت للهبوط ليتراجع خام برنت القياسي العالمي إلى 84 دولاراً للبرميل في تعاملات متقلبة الثلاثاء قبيل تقارير أسبوعية بشأن الإمدادات الأمريكية من المتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام، واجتماع تحالف أوبك+ يوم الخميس. وكانت عقود برنت منخفضة 0.45 بالمئة عند 84.33 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق أكثر من واحد بالمئة إلى 83.76 دولاراً.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 0.40 % إلى 83.69 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق 83.02 دولاراً.

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