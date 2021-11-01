سأبيع أسهم تسلا الآن.. إيلون ماسك يتحدى مسؤولاً في الأمم المتحدة

المصدر: وكالات

تحدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي طالب أصحاب المليارات بـ "النهوض الآن، بشكل جماعي وفي وقتٍ واحد للقضاء على مشكلة الجوع" في العالم.

وادعى المسؤول في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن نسبة صغيرة فقط من ثروة ماسك يمكن أن تساعد في القضاء على الجوع في العالم.

وكتب ماسك في تغريدة عبر حسابه بتويتر: إذا كان برنامج الغذاء العالمي، باستخدام محاسبة شفافة ومفتوحة، "يستطيع أن يصف في هذا الموضوع على تويتر بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار مشكلة الجوع في العالم، سأبيع أسهم تسلا الآن وأقوم بذلك".

ودعا بيزلي على وجه التحديد إلى اتخاذ إجراء من قبل جيف بيزوس المؤسس المشارك لشركة أمازون، وإيلون ماسك، وهما الرجلان اللذان يتصدران مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، وقال بيزلي إن 6 مليارات دولار فقط يمكن أن تحمي 42 مليون شخص من الموت.

يذكر أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية، والتي يرأس ماسك إدارتها التنفيذية، انضمت الأسبوع الماضي إلى فئة الشركات التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار.

يشار إلى أن ثروة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك تجاوزت حاجز 300 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

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