نتائج ضعيفة تضغط على الأسهم الأمريكية

المصدر: عواصم - رويترز

انخفض مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الأمريكيين من مستويات قياسية عند الفتح أمس، إذ أذكت نتائج شركتي أبل وأمازون دوت كوم المخاوف من جديد بشأن نقص العمالة والإمدادات.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 18.20 نقطة أو 0.05% عند الفتح إلى 35712.28 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 23.55 نقطة أو 0.51% إلى 4572.87 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 124.83 نقطة أو 0.81% إلى 15323.29 نقطة.

وصعدت أسهم اليابان على نحو طفيف وسط تفاؤل بشأن أداء الشركات المحلية فاق أثره حذر المستثمرين قبيل الانتخابات العامة في البلاد.

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.25% ليغلق عند 28892.69 نقطة بعد تراجعه بنحو 1.2% في وقت سابق من الجلسة وزاد المؤشر خلال الأسبوع 0.3%.

كما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً وأغلق مرتفعاً 0.08% عند 2001.18 نقطة.

وقال مشاركون في السوق إن المؤشر القياسي عوّض معظم خسائره المبكرة بعدما أعلنت شركة دنسو، التابعة لتويوتا موتورز، تحقيق أرباح قوية خلال الجلسة.

وصعد سهم دنسو 1.72% في حين ارتفع سهم تويوتا 0.33%.

وزاد سهم سوني جروب، التي سجلت زيادة غير متوقعة بلغت 1% في الأرباح التشغيلية في الربع الثاني، 1.9%.

لكن أطرافاً في السوق ذكرت أن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين عن المغامرة قبيل الانتخابات العامة التي تعقد في مطلع الأسبوع.

وهوى سهم باناسونيك 6.2% على الرغم من أن الشركة المصنعة للأدوات الكهربائية رفعت توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 12%.

ونزل سهم أدفانتست للتكنولوجيا 2.81% بعد أن جاءت توقعاتها السنوية أقل من المنتظر.

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