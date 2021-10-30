ثروة إيلون ماسك تتخطى 300 مليار

المصدر: نيويورك - الوكالات

تجاوزت ثروة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك حاجز 300 مليار دولار، بدعم من المكاسب القياسية لسهم «تسلا» على مدار الأسبوع الجاري.

ووفقاً لبيانات وكالة «بلومبرج»، ارتفعت ثروة «ماسك» في آخر 24 ساعة بمقدار 9.79 مليارات دولار إلى 302 مليارات دولار.

وحقق سهم «تسلا» مستويات قياسية في الأسبوع الجاري، وتخطت قيمته السوقية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق بدعم من صفقتها مع «هيرتز» التي طلبت توريد 100 ألف من سيارات الشركة.

وأنهى سهم «تسلا» تعاملات أول من أمس على ارتفاع بنحو 3.8% عند 1077.04 دولاراً، بينما وصلت القيمة السوقية عند 1.08 تريليون دولار.

وفي المقابل زادت ثروة «جيف بيزوس» - الذي يحتل المركز الثاني في قائمة «بلومبرج» لأثرياء العالم - بنحو 2.82 مليار دولار أمس عند 199 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز