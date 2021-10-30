«مايكروسوفت» تزيح «آبل» من عرش أكبر الشركات عالمياً

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوزت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» نظيرتها «آبل» خلال تداولات أمس، لتصبح أكبر شركة عامة حول العالم.

وتعرض سهم «آبل» للهبوط أمس بعد أن كشفت نتائج الأعمال الفصلية تسجيل إيرادات بقيمة 83.3 مليار دولار في الربع المنتهي في الخامس والعشرين من سبتمبر، بزيادة 29% على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل من التوقعات البالغة 84.8 مليار دولار.

في حين نجحت «مايكروسوفت» في تحقيق أرباح وإيردات أفضل من التوقعات خلال الربع المنتهي في سبتمبر الماضي بدعم أعمال الحوسبة السحابية.

وكانت «آبل» أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية لحاجز التريليوني دولار في شهر أغسطس من عام 2020.

وهبط سهم «آبل» 3.3% عند 147.5 دولاراً خلال التعاملات أمس بقيمة سوقية 2.44 تريليون دولار، بينما صعد سهم «مايكروسوفت» بنحو 0.6% إلى 326.2 دولاراً في نفس الفترة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.45 تريليون دولار.

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