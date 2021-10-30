2.2 % نمو منطقة اليورو بالربع الثالث

المصدر: بروكسل - د ب أ

حقق اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة نمواً بنسبة طفيفة في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب تقديرات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أمس.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 2.2% في الربع الثالث بعد أن سجل نمواً 2.1% في الربع الثاني.

وكان الخبراء يتوقعون أن تحقق منطقة اليورو نمواً 2% في الربع الثالث.

وعلى أساس سنوي، تراجع معدل نمو منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.7% مقارنة بـ14.2% في الربع الثاني، غير أن وتيرة النمو جاءت أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، والتي كانت تبلغ 3.5%.

وبلغت نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 2.1% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، فيما بلغت نسبة نمو التكتل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 3.9%.

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