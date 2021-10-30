بنوك بريطانية ترفع تكاليف الرهن العقاري

المصدر: لندن - د ب أ

شرعت البنوك الكبرى في المملكة المتحدة في رفع تكاليف الرهن العقاري قبيل اتخاذ بنك إنجلترا قراره الأسبوع المقبل بشأن معدل الفائدة وسط علامات على عودة التضخم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

ورفع بنك باركليز معدل الفائدة الثابت لعامين 0.35% بعد خطوات مماثلة لبنوك من بينها «إتش إس بي سي» و«نات ويست» و«لويدز بانكينج».

ويهدد زيادة تكاليف الاقتراض بتحميل ملايين العاملين ضغطاً إضافياً، فيما يتجه التضخم إلى الزيادة لأكثر من 4% بالإضافة إلى التخطيط لزيادة الضرائب المفروضة على الأسر متوسطة ومرتفعة الدخل.

وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة المرجعي من 0.1% إلى 0.25% في الرابع من نوفمبر وإلى 1% بحلول منتصف العام المقبل.

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