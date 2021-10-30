الخزانة الأمريكية تأمل إقرار أجندة بايدن الاقتصادية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن ثقتها بتجاوز نواب الكونجرس الأمريكي الأزمة الحالية في واشنطن والموافقة على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن يلين قولها: «أنا متفائلة للغاية، وأتوقع تماماً أن يوافق الكونجرس على الحزمتين».

يشار إلى أن يلين تشارك في قمة العشرين رفقة الرئيس بايدن، والتي انطلقت أمس في روما.

وأرسل بايدن، قبل مغادرة البلاد متوجهاً إلى روما، إطار عمل لأحدث نسخة من أجندته الاقتصادية لأعضاء الكونجرس من الديمقراطيين. ويتواصل الخلاف بين أعضاء حزبه بشأن فحواها، وتأييدها من عدمه.

وقال الرئيس لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إن مستقبله، ومستقبلهم، يعتمد على ترجمة إطار العمل إلى تشريع، وضمان الحصول على الأصوات الكافية للموافقة عليه.

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