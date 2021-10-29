«المركزي الأوروبي» يبقي الفائدة عند 0 %

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة عن أدنى مستوى على الإطلاق يبلغ 0%، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.

وقال البنك المركزي إنه بالنسبة لإجراءات مواجهة فيروس كورونا فإنه «سيستمر في تنفيذ عمليات شراء الأصول وفقاً لبرنامج الشراء الطارئ حتى نهاية مارس 2022 على الأقل».

من غير المتوقع صدور بيانات بشأن السياسة النقدية، خلال اجتماع الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.

وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قد أوضحت أن مستقبل برنامج الشراء الطارئ، الذي يشتري سندات القطاع الخاص والعام، لن يتم تحديده حتى اجتماع المجلس الحاكم في ديسمبر المقبل.

ويشار إلى أن برنامج الشراء الطارئ، الذي تم تدشينه في مارس 2020 عندما بدأت جائحة «كورونا»، يهدف لتعزيز اقتصاد الكتلة الأوروبية بالإضافة لصد تهديد انخفاض التضخم، ولكن معدل التضخم ارتفع إلى 3.4% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليرتفع عن الهدف المحدد من قبل البنك هو 2%.

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