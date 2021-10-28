الذهب يتماسك أعلى من 1800 دولار للأوقية

المصدر: لندن – رويترز

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، اليوم الخميس، بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، 0.3 %، إلى 1802.40 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 %، إلى 1803.90 دولارات للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6 %، إلى 1016.77 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 %، إلى 1990.23 دولاراً للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 24.06 دولاراً للأوقية.

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