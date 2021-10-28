صندوق النقد: أسس قوية للتعافي العالمي.. والمخاطر قائمة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال صندوق النقد الدولي، إن إجراءات استثنائية في السياسات المالية، بقيادة مجموعة العشرين، وزيادة معدلات التطعيم بلقاحات كوفيد 19، تدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكن التحورات الجديدة للفيروس، والتضخم، واضطرابات سلاسل الإمداد، كلها تشكل مخاطر نزولية.

وفي مدونة نُشرت قبل اجتماع وزراء المالية والصحة بدول مجموعة العشرين يوم الجمعة، حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على اتخاذ إجراءات جريئة على الفور، للقضاء على الجائحة، وإفساح المجال لاقتصاد أكثر استدامة.

وقلص صندوق النقد الدولي هذا الشهر، توقعاته للنمو العالمي لعام 2021، إلى 5.9 في المئة من توقعاته في يوليو البالغة 6.0 %، مشيراً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد وضغوط التضخم. وقال إن التعديل البسيط بالخفض، يخفي في الحقيقة تخفيضات كبيرة لبعض الدول.

وقالت جورجيفا، إن دول مجموعة العشرين، يمكنها تعزيز فرصها في عام 2022، من خلال ضبط سياساتها النقدية والمالية بعناية. وأضافت أن تطبيق إصلاحات تعزز النمو، مثل برامج دعم البحث عن وظائف وإعادة التدريب، وتقليل الحواجز التنظيمية أمام دخول الشركات الجديدة‭‭ ‬‬الأسواق، يمكن أن يعزز مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في دول مجموعة العشرين، بنحو 4.9 تريليونات دولار حتى 2026.

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