المخزونات الأمريكية تهبط بأسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار النفط أمس بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام أكثر من المتوقع، في حين ارتفعت مخزونات الوقود على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً أو 1 % إلى 85.52 دولاراً بعدما سجلت أعلى مستوى عند الإغلاق خلال 7 أعوام أول من أمس.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتاً أو 0.9 % إلى 83.89 دولاراً للبرميل بعد زيادتها 1.1 % في الجلسة السابقة. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس، إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي 22 أكتوبر.

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