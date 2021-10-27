الذهب يرتفع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، مدعومة بهبوط الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم أن الإقبال القوي على المخاطرة في أسواق الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1747 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنحو 0.6% في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% عند التسوية إلى 1798.80 دولاراً.

وحصل الذهب على دعم من انخفاض مؤشر الدولار 0.2% أمام العملات الرئيسة. كما تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، وهو ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر غداً الخميس واجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.10 دولاراً للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1013.50 دولاراً، كما انخفض البلاديوم 2.6% إلى 1959.17 دولاراً.

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