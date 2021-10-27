2.1 مليار دولار أرباح ماكدونالدز في الربع الثالث بنمو 22 %

المصدر: شيكاغو - د ب أ

عاودت أعمال شركة ماكدونالدز الأمريكية، أكبر شركة لتصنيع الوجبات السريعة في العالم، التحسن على نحو ملحوظ بفضل التعافي من أزمة كورونا.

وأعلنت الشركة في شيكاغو اليوم الأربعاء أن أرباحها في الربع الثالث ارتفعت 22 % بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 2.15 مليار دولار.

وأضافت الشركة أن إيراداتها في الفترة المذكورة زادت 14% إلى 6.2 مليارات دولار وارتفعت المبيعات 12.7%.

وعادت أعداد العملاء الذين يتوجهون إلى فروع ماكدونالدز في الزيادة على نحو ملحوظ وكذلك في السوق المحلية الأمريكية وذلك بعد فترة من الإغلاقات وتراجع المبيعات ارتبطت بأزمة كورونا على الصعيد العالمي في العام الماضي.

ولتحسين نتائجها، استعانت ماكدونالدز منذ بضعة شهور بحملة دعائية وبفرقة البوب الكورية الجنوبية «BTS» للترويج لإحدى وجباتها الجديدة وكذلك بمنتجات جديدة حاكت بها منافسين ناجحين.

من جانبه قال رئيس ماكدونالدز، كريس كمبتشينسكي، إن الشركة تمكنت الآن من تجاوز الانهيار في الأعمال التجارية الناجم عن جائحة كورونا، وأشارت إلى أن المبيعات على مستوى العالم زادت في الربع الأخير 10% مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين أي قبل اندلاع أزمة كورونا، وجاءت نتائج الشركة أفضل من توقعات السوق.

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