الذهب يستقر مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متأثرة بهبوط الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما دعم شراء المعدن كملاذ آمن قبيل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1784.66 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بنحو 0.6 % في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1791.40 دولاراً.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % في حين تراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها في أسبوع مقللة من تكلفة الفرصة البديلة في حال شراء الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتحول انتباه المتعاملين في السوق الآن إلى اجتماعات بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي المقررة غداً الخميس واجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الأمريكية يوم 3 نوفمبر.

ومن المقرر أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الضخم وأن يخفض توقعاته لمعدل التضخم هذا العام، لكن مخاوف التضخم في منطقة اليورو قد تمثل تحدياً للبنك المركزي الأوروبي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 24.08 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1021.22 دولاراً في حين انخفض البلاديوم 2% إلى 1971.37 دولاراً.

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