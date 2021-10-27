ارتفاع أرباح شركة ألفابت المالكة لغوغل لأكثر من 18 مليار دولار

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

تجاوزت شركة "ألفابت"، الشركة الأم للعملاق "غوغل" توقعات أرباحها ربع السنوية يوم الثلاثاء، وحققت 18.9 مليار دولار من الأرباح وذلك مع نمو محرك الإعلانات على الإنترنت والخدمات السحابية.

تظل "غوغل" محور النشاط على الإنترنت، مثل محرك البحث وسوق الإعلانات ومنصة "يوتيوب" للفيديو التي تمنحها تأثيراً عالمياً واسع النطاق.

وفي الصدد، وصلت عائدات "ألفابت" نحو 65.1 مليار دولار في نهاية الربع الحالي، وفقاً لعملاق التكنولوجيا. قائلاً سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت وغوغل: "تُظهر نتائج هذا الربع كيف تُمكننا استثماراتنا (في الذكاء الاصطناعي) من بناء منتجات أكثر فائدة للأفراد وشركائنا". مضيفاً إنه

ومع استمرار التحول الرقمي والاتجاه إلى العمل المختلط (العمل الواقعي والعمل عن بعد) تساعد الخدمات السحابية المؤسسات على التعاون، نقلاً عن "فرانس برس".

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