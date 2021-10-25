آمازون تسلم السلع بنفسها لتهدئة قلق المتسوقين من أزمة سلاسل الإمداد

المصدر: واشنطن - د ب أ

تروج شركة آمازون الآن لحجم عملية التسليم لتهدئة القلق العام من حدوث أزمة في سلاسل الإمداد قد تؤدي إلى عرقلة التسوق خلال موسم العطلات ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وفي مدونة للشركة نشرتها اليوم الاثنين قالت أكبر شركة تجزئة قائمة على الانترنت في العالم ، إنها قامت بتوسيع جدول الخدمة للسائقين والمستودعات والطائرات لتسليم كم هائل متوقع من الطلبات خلال الأسابيع القادمة ، وهو أمر يحتمل أن يمنح آمازون ميزة تنافسية.

وقدمت المدونة رؤية جديدة في جهود الشركة لتوصيل السلع للمتسوقين بنفسها ، بدلا من الاعتماد على هيئة البريد الأمريكية أو شركة الطرود المتحدة.

وكتب جون فيلتون ، نائب رئيس خدمات التسليم العالمية ، قائلا إن الشركة تستطيع استخدام عدة مئات الآلاف من سائقي التسليم في شتى أنحاء العالم.

وأوضح أنه تم توظيف زهاء 260 ألف سائق في خدمة التسليم، وأن هناك مئات الآلاف الآخرين الذين يدعمونهم ، ممن يقومون بعمليات التسليم للسلع بسياراتهم الخاصة.

وذكرت بلومبرج أن الشركة أوضحت أن لديها الآن أكثر من 800 محطة تسليم تقع على مقربة من المتسوقين.

وأضافت بلومبرج أن آمازون خططت في العام الماضي لبناء نحو 1500 مركز تسليم .

كما ذكرت آمازون أنه قامت بتوسيع شبكتها لناقلات الشحن عبر المحيطات.

وأضاف فيلتون أن فرع الشحن الجوي بالشركة يشهد نموا متسارعا وسيكون لديه أكثر من 85 طائرة.

وقالت الشركة اليوم "في وقت لاحق من موسم العطلات" ستقوم الشركة أيضا بتشغيل مجموعة تضم أكثر من 50 ألف مقطورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز