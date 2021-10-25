العقود الأمريكية للغاز تقفز 10 % بفعل توقعات برودة الجو

المصدر: نيويورك- رويترز

قفزت العقود الأمريكية الآجلة للغاز الطبيعي، أكثر من 10 % اليوم، بفعل توقعات بارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وأحوال جوية أكثر برودة، وزيادة في الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين.

وجاءت القفزة في الأسعار الأمريكية للغاز أيضاً، على الرغم من تراجع طفيف في أسعار الغاز العالمية، وزيادة في إنتاج الغاز الأمريكي.

لكن العقود الآجلة العالمية للغاز، ما زال يجري تدولها عند حوالي ستة أضعاف الأسعار الأمريكية، وهو ما يبقي الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قوية، بينما تتزاحم شركات المرافق حول العالم، على إعادة ملء المخزونات قبيل موسم التدفئة الشتوية، وتلبية نقص حالي في الطاقة، يتسبب في انقطاعات للكهرباء في الصين.

وقفزت العقود الأمريكية للغاز، تسليم الشهر التالي، 54.5 سنتاً، أو 10.32 في المئة، إلى 5.825 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 1555 بتوقيت غرينتش، متجهة نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ 14 أكتوبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز