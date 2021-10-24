تريليون دولار إيرادات البرمجيات في الصين خلال 9 أشهر 1.1

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، تحقيق قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصيني، زخم نمو جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأشارت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن إجمالي إيرادات البرمجيات في القطاع، سجل 6.9 تريليونات يوان (حوالي 1.1 تريليون دولار)، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، ليحقق بذلك قفزة 20.5 % على أساس سنوي.

وشهدت شركات عاملة في القطاع، توسعاً في الأرباح 10.7 %، مقارنة بالعام الماضي، إلى 793.7 مليار يوان، بنمو 1.4 نقطة مئوية، أعلى من الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأظهرت بيانات الوزارة، أن صادرات البرمجيات الصينية، سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، 37.9 مليار دولار، بزيادة 11.1 % على أساس سنوي.

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