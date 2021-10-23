«كيرني»: الإمارات تشارك في صياغة التوجهات العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شركة «كيرني» الأمريكية للأبحاث والدراسات، أن الإمارات واحدة من الدول المشاركة في صياغة أبرز التوجهات والظواهر العالمية وأكثرها شعبية وانتشاراً خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة، من عام 2021 حتى 2026.

ونشرت «كيرني» على موقعها الشبكي تقريراً يستشرف أكثر التوجهات العالمية المُتوقع أن تكتسب شعبية بين مختلف سكان العالم خلال فترة السنوات الخمس المُقبلة. وأوضح التقرير أن الإمارات تُشارك في صياغة أحد أبرز الاتجاهات العالمية المُستقبلية، وهو المجتمع اللانقدي، حيث ذكر أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق نشر مفهوم التعاملات المالية غير النقدية بين سكانها، موضحاً أن الإمارات تنضم في صياغة هذا الاتجاه إلى السويد، وهي الدولة التي تتميز بكون مجتمعها أكبر مُجتمع لانقدي، إلى جانب كوريا الجنوبية، أوكرانيا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية.

وعن أبرز الاتجاهات الأخرى التي يتوقع التقرير أن تكتسب زخماً لافتاً على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فتضمنت نظرية «التفوق الكمي»، والتي يرى مؤيدوها أن الحواسب الكمية ستعمل بدقة وسرعة وكفاءة تفوق كثيراً نظائرها التقليدية.

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