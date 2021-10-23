الذهب يعزز مكاسبه ويتجاوز مستوى 1800 دولار

المصدر: لندن - الوكالات

عززت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات، أمس، وارتفعت بنحو 24 دولاراً لتتجاوز 1800 دولار، كما يتجه المعدن لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وكشفت بيانات اقتصادية تباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 8 أشهر خلال أكتوبر مسجلاً 58.5 نقطة.

وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4% أو بنحو 24 دولاراً عند 1805.90 دولارات للأوقية، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3% إلى 1805.67 دولارات للأوقية.

فيما صعدت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.8% مسجلة 24.61 دولاراً للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للبلاتين 1.5% عند 1068.35 دولاراً للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.5% مسجلاً 2028 دولاراً للأوقية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز