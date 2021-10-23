«بيتكوين» عند 60 ألف دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفعت العملات الافتراضية خلال التعاملات أمس مع الاستعداد لإطلاق ثاني صندوق أمريكي متداول في البورصة للعقود الآجلة لـ«البيتكوين»، والتداول عليه في بورصة ناسداك في نيويورك.

وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 0.6% إلى 63195.25 دولاراً، قبل أن تعود إلى مستوى ٦٠ ألف دولار خلال التعاملات وفقًا لبيانات «كوين باس»، بعدما وصلت الأربعاء إلى مستوى قياسي عند 67 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيثريوم بنسبة 1.3% عند 4135.8 دولاراً، والريبل 0.8% إلى 1.11 دولار.

وصعد سعر العملة الرقمية الأشهر «بيتكوين» خلال تعاملات الأسبوع الحالي في ظل التفاؤل بشأن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة واستمرار الاستثمار المؤسسي في الأصول الرقمية.

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