«سينسبري» تنهي محادثات بيع وحدتها للخدمات المصرفية

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر سينسبري إنهاء المحادثات بشأن بيع وحدة الخدمات المصرفية التابعة لها، حيث تبين أن المناقشات لن تكون مجزية بالقدر الكافي للمساهمين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وذكرت الشركة في نوفمبر الماضي أنها تلقت طلبات بإبداء الاهتمام بالاستحواذ المحتمل على بنك سينسبري.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» التلفزيونية في أغسطس الماضي أن سلسلة متاجر التجزئة تحرز تقدماً باتجاه إعلان عملية بيع لشركة «سنتربريدج بارتنرز».

ودعت سينسبري من لديهم الرغبة في الاستحواذ إلى تقديم عطاءات في ديسمبر المقبل وأبقت على «يو بي إس جروب» كطرف مسؤول عن عملية البيع الرسمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق.

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