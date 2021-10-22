ترامب يطلق شبكة «تروث سوشل» للتواصل الاجتماعي

المصدر: دبي- البيان

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي، باسم «تروث سوشل». وذكر في بيان أن إطلاق هذه المنصة، إضافة إلى مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، جاء «للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا». وتأتي هذه الخطوة، بعد أن حظرت حسابات ترامب على مواقع تويتر وفيس بوك ويوتيوب، في يناير، بتهمة تحريضه أنصاره على اقتحام الكابيتول.

وقال ترامب في بيان: «أنشأت تروث سوشل، ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا»، مشيراً إلى أن منصته الجديدة، سيتم إطلاقها تجريبياً الشهر المقبل، فيما ستصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل. وأشار البيان إلى أنه خلال الفترة التجريبية، التي ستنطلق في نوفمبر، يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة «تروث سوشل»، أن يتلقى منها «دعوة»، بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية.

أما في الربع الأول من العام المقبل، فسيصبح التسجيل متاحاً أمام الجميع. وستوفر الذراع الإعلامية الجديدة للرئيس السابق «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، أيضاً، خدمة الفيديو عند الطلب، مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية. وفرضت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، حظراً على ترامب، في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول، في السادس من يناير، في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة. وكان لدى ترامب قبل الحظر، نحو 89 مليون متابع على تويتر، و35 مليوناً على فيس بوك، و24 مليوناً على إنستغرام.

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