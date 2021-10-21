بريطانيا تسجل أكبر ثاني عجز في الموازنة منذ عام 1993

المصدر: لندن - د ب ا

أعلن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الخميس أنه تم تسجيل ثاني أكبر عجز في الموازنة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك منذ بدء جمع البيانات عام 1993.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك العامة 21.8 مليار جنيه استرليني (30.1 مليار دولار) خلال شهر سبتمبر الماضي، فيما يعد ثاني أكبر اقتراض يتم تسجيله في سبتمبر منذ بدء جمع البيانات الشهرية عام 1993، وكان حجم الاقتراض أقل بواقع 7 مليارات مقارنة مع سبتمبر 2020.

وبلغ إجمالي اقتراض القطاع العام للعام المالي حتى سبتمبر 2021 باستثناء البنوك 108.1 مليارات جنيه استرليني.

وأظهرت البيانات صافي دين القطاع العام باستثناء بنوك القطاع العام 2.22 تريليون جنيه استرليني في نهاية سبتمبر الماضي، أي نحو 95.5 % من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعد هذه النسبة الأعلى منذ أن تم تسجيل نسبة 98.3 % في مارس 1963.

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