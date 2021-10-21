الذهب يرتفع بدعم التضخم وعوائد سندات الخزانة تكبح المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ دعمت مخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم الطلب على المعدن، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حصرت مكاسبه في نطاق ضيق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1786.70 دولاراً.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثِنك ماركتس «ارتفاع العوائد سلبي على نحو جلي بالنسبة للذهب، ولكن في الوقت نفسه هناك ضغوط تضخمية متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط الخام، ما رفع في المقابل الطلب على الذهب».

وبلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في 5 أشهر.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الأربعاء، إن البنك المركزي ينبغي أن يبدأ خفض إجراءاته التحفيزية، لكن من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم، لكن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة يدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، ما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

في الوقت نفسه كان مؤشر الدولار مستقراً بعدما لامس أدنى مستوى في 3 أسابيع في وقت سابق من الجلسة، ما دعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 0.3% إلى 24.19 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 % إلى 1048.26 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 2062.93 دولاراً.

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