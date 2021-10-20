«بيتكوين» فوق 65 ألف دولار في سعر قياسي جديد

المصدر: لندن - أ ف ب

حققت عملة «بيتكوين» المشفرة رقماً قياسياً جديداً الأربعاء، حيث تجاوز سعرها 65 ألف دولار مع اتخاذها خطوة جديدة كأكبر عملة مشفرة في العالم تقتحم بورصة وول ستريت.

فقد بدأ صندوق مؤشرات متداولة مرتبط بالبيتكوين «أي تي أف»، وهو نوع من الأداة الاستثمارية، نشاطه في بورصة نيويورك الثلاثاء.

وارتفعت العملة المشفرة إلى 56.778 دولاراً وفقاً لموقع «كوين ماركت كاب» المتخصص.

وارتفع التداول بصندوق «بيتكوين استراتيجي» (أي تي أف) 5% في أول يوم له الثلاثاء.

ويتوقع أن يسهل هذا الصندوق للمستثمرين التداول بالبيتكوين، إضافة إلى تعزيز التداول بالعملة المشفرة.

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