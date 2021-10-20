تراجع مخزونات الخام الأمريكية يرفع النفط

المصدر: نيويورك- رويترز

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً (اليوم الأربعاء)، معوضة خسائرها المبكرة، بعد هبوط مخزونات الخام الأمريكية على نحو غير متوقع، وبلوغ المخزونات في أكبر موقع تخزين في الولايات المتحدة أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 26 سنتاً أو 0.3% إلى 85.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، مقترباً من أعلى مستوى له في سنوات عدة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء، 59 سنتاً أي بنسبة 0.7% إلى 83.55 دولاراً للبرميل. كما صعدت عقود ديسمبر 41 سنتاً أو 0.5% إلى 82.85 دولاراً للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 341 ألف برميل في معظم أيام الأسبوع الأخير على عكس توقعات بزيادتها، فيما هوت مخزونات البنزين بأكثر من 5 ملايين برميل مع خفض شركات التكرير وتيرة عملها للصيانة.

وقالت الوكالة الحكومية: إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بلغت أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018، وأضافت: إن مخزونات البنزين وصلت لأندى مستوياتها منذ نوفمبر 2019.

ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: إن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلباً يتراوح بين 500 و600 ألف برميل يومياً اعتماداً على حالة الطقس الشتوي، وأسعار الطاقة ذات الصلة.

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