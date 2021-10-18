النفط يواصل الارتفاع وسط أزمة طاقة في الصين

المصدر: واشنطن - د ب أ

واصلت أسعار النفط، تسجيل ارتفاعات، لتضيف إلى المكاسب التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، وسط توقعات بأن يؤدي تخفيف القيود حول العالم، إلى ارتفاع استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 86 سنتاً، أو بنسبة 1 %، إلى 85.72 دولاراً للبرميل، بعدما وصلت في وقت سابق، خلال الجلسة إلى 86.04، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2018.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.16 دولار، أو بنسبة 1.4 %، إلى 82.89 دولاراً للبرميل، بعد وصلت خلال الجلسة إلى 83.73 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر 2014.

وارتفع كلا العقدين بنحو 3 % الأسبوع الماضي، بعدما رفضت السعودية دعوات لإقرار إمدادات إضافية من دول تحالف «أوبك بلس».

وتعاني الصين من أزمة طاقة، تضغط على إنتاج المصانع، وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الطاقة في البلاد، بعد ارتفاع أسعار الفحم إلى مستوى قياسي اليوم.

كما تعاني أوروبا من أزمة في الطاقة، ما رفع أسعار الكهرباء لمستويات قياسية.

ويضغط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم، على شركات توليد الكهرباء والمصانع، للتحول إلى استخدام النفط، في ظل الحاجة لرفع الإنتاج، مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز