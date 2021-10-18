«دي إتش إل» تُوزع المنتجات الذكية لعلامة «هونر» التجارية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»، المزود الدولي لخدمات الشحن الجوي والبري وعبر المحيطات، أنها ستشرف على تشغيل مركز توزيع الأجهزة الذكية للعلامة التجارية في مجال التكنولوجيا في دبي- هونر. وسيقوم المركز بتوزيع منتجات العلامة التجارية إلى أكثر من 30 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال رالف شرايبر من «دي إتش إل جلوبال فورواردينج»: يُعتبر مركز «دي إتش إل» اللوجستي الجديد في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالنسبة للعلامة التجارية «هون»ر منشأة تخزين متكاملة؛ كما سيدعم المركز التسليم للمنتجات النهائية وقطع الغيار والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والخدمات ذات القيمة المضافة، كما سيوفر للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تجربة نوعية لخدمة العملاء؛ ما يدعم العلامة التجارية «هونر»، والتي تعد إحدى أسرع العلامات التجارية للهواتف المحمولة نمواً في الأسواق الناشئة، والتي ستستفيد من خبرتنا اللوجستية.

وسيعمل مركز التوزيع الإقليمي الجديد لعلامة «هونر» في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» محوراً لأجهزة العلامة الذكية، بالإضافة إلى ملحقاتها وأجزاء ما بعد البيع. ويقع المركز بالقرب من محطة الشحن في دبي وأعمالها في المنطقة الحرة بمطار دبي؛ ما يجعله موقعاً استراتيجياً لشركات الهواتف المحمولة.

وسيوفر هذا المركز اللوجستي الأول من نوعه لشركة «دي إتش إل»، ليس فقط مستودعات للتخزين، ولكن أيضاً لخدمات التخليص الجمركي وتوزيع الشحن الجوي لمنتجات علامة «هونر» المتطورة في جميع أنحاء المنطقة.

وتمتلك «هونر» خطط نمو قوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسوف يلبي مركز التوزيع نحو 60% من عمليات تسليم المنتجات النهائية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال ليكيون زهاوا، الرئيس الإقليمي لعلامة «هونر» في الشرق الأوسط وأفريقيا: يشكل مركز «دي إتش إل» بالنسبة لنا أهمية قصوى؛ ما يعكس التزامنا ببناء سلسلة توريد فعالة ومستدامة مع شركائنا؛ لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أحد الأسواق الرئيسية التي نركز عليها، بما يتماشى مع طموحنا في أن نكون إحدى أفضل العلامات التجارية للأجهزة الذكية على مستوى العالم.

وتواصل علامة «هونر» التجارية أعمالها، بعد أن أصبحت شركة مستقلة، في أكثر من 50 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا.

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