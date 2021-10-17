«فاو»: 1.1 تريليون دولار قيمة الغذاء المهدر في العالم سنوياً

المصدر: دبي، روما - وام

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» أن 14% من الغذاء يهدر ما بين المزارع وسوق الجملة بـقيمة 400 مليار دولار، بينما يهدر نحو 17 في المئة ما بين بائع التجزئة والمستهلك بقيمة 700 مليار دولار، لتصل قيمة الخسائر الغذائية إلى 1.1 تريليون دولار سنوياً.

وقال ماكسيمو توريرو كولين كبير الاقتصاديين لدى «فاو» في تصريحات، إن مشكلة فقد الطعام وهدره يمكن مواجهتها من خلال عدة أمور، منها تحسين طريقة الإنتاج لتكون أكثر كفاءة واستخدام الموارد بطريقة أكثر كفاءة مثل الماء والتربة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وحول دور «فاو» في تسريع عملية تفادي هدر الغذاء في العالم، قال:«بصفتنا منظمة الأغذية والزراعة نعتقد أنه يتعين علينا العمل على أربعة مسرعات أولا البيانات لتحديد النقاط الساخنة و التحديات التي نحتاج إلى حلها والثاني الابتكار والتكنولوجيا، لإيجاد الحلول التقنية وحلول الإرشاد والثالث هو الناس بالطبع والرابع الذي يتم إهماله عادة هو ما نسميه المكملات وهي المؤسسات والحوكمة ورأس المال البشري اللازم».

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