«بيتكوين» تخترق 60 ألف دولار مجدداً

المصدر: لندن - وكالات

تجاوز سعر عملة «بيتكوين» المشفرة حاجز 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مع توقعات بموافقة السلطات التنظيمية الأمريكية على أول صندوق متداول للعملة.

وأبدى مستثمرون تفاؤلهم بشأن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات في الأسبوع المقبل على صندوق للمؤشرات المتداولة يعتمد على العقود الآجلة لعملة «بيتكوين» الرقمية.

ومن شأن الصندوق المتوقع الموافقة عليه الثلاثاء المقبل أن يمنح المستثمرين تعرضاً للبيتكوين في الولايات المتحدة عبر صناديق الاستثمار المتداولة لأول مرة على الإطلاق.

وصعد سعر «بيتكوين» 3.4% عند 60.008 ألف دولار خلال التعاملات أمس بعد أن وصل إلى 60.316 ألف دولار في وقت سابق من التعاملات، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».

كما ارتفعت «الإيثر» 0.7% إلى 3806 دولارات، بينما انخفضت الريبل بنحو 1.4% مسجلاً 1.12 دولار، في حين صعدت «سولانا» 2.8% عند 158 دولارًا.

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