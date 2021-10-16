5.2 مليارات دولار أرباح «غولدمان ساكس» الفصلية

المصدر: نيويورك - وكالات

سجل «غولدمان ساكس» أرباحاً فصلية تتجاوز توقعات المحللين، كما زادت إيراداته بحوالي 90%.

ووفقاً لنتائج أعمال المصرف الأمريكي الصادرة أمس، بلغت الأرباح مستوى 5.28 مليارات دولار في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مقارنة بأرباح بقيمة 3.23 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ نصيب سهم «غولدمان ساكس» من الأرباح 14.94 دولاراً، وهو مستوى أعلى من التقديرات عند 10.18 دولارات.

أما الإيرادات فزادت إلى مستوى 13.6 مليار دولار خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقابل 10.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو مستوى يتجاوز التوقعات عند 11.68 مليار دولار.

من جانبه، أكد ديفيد سولومون، المدير التنفيذي لـ«غولدمان ساكس» أن البنك سجل أداءً تشغيلياً قوياً، وأن الفرص المتاحة له لا تزال جذابة في جميع أعماله.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز