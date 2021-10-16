«أمازون» تستأنف ضد غرامة قياسية

المصدر: لوكسمبورغ - د ب أ

قدمت شركة أمازون دوت كوم، العملاقة للتجارة الإلكترونية، استئنافاً ضد غرامة قياسية فرضت عليها بقيمة 746 مليون يورو (865 مليون دولار) على خلفية مزاعم بانتهاك الشركة اللائحة العامة لحماية البيانات، والخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقدمت أمازون دعوى الاستئناف أمام محكمة لوكسمبورغ الإدارية أمس، بحسب ما ذكره المتحدث باسم المحكمة هنري إيبرز.

وتأتي دعوى الاستئناف في أعقاب فرض اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورغ (سي إن بي دي) الغرامة على أمازون في يوليو، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

ويقع مقر أمازون في الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ. وقضت اللجنة الوطنية لحماية البيانات بأن أمازون انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالتكتل من خلال معالجتها لبيانات المستخدمين الشخصية.

وجاء القرار نتيجة لشكوى قدمتها في عام 2018 جماعة الحقوق الخاصة الفرنسية «لا كوادراتشور دو نت».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز