الذهب يتراجع 1.5 % إلى 1769.6 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وخسر الذهب 1.5 % ليهبط إلى 1769.60 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % إلى 1768.50 دولاراً للأوقية.

كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد تراجعها لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع أول من أمس، وهو ما يزيد من التكلفة المحتملة لحيازة الذهب.

ولا يزال الذهب في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي قليل مع تراجع الدولار، وهو ما يقلص تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 1% إلى 23.31 دولاراً للأوقية، لكنها ما زالت في طريقها لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية في 7 أسابيع.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1056.58 دولاراً للأوقية، بينما خسر البلاديوم 1.5 % إلى 2097.47 دولاراً للأوقية. ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب أسبوعية.

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