ارتفاع توليد الكهرباء من الفحم في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

ارتفع معدل توليد الكهرباء من الفحم لأعلى مستوياته في المملكة المتحدة خلال شهر، حيث انخفض توليد الكهرباء من الرياح فيما شهد الطلب الصباحي ارتفاعاً، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.

وتم تشغيل وحدات الفحم التي تديرها «جراكس جروب» و«يونيبر» و«إليكتريسيتي دو فرانس» صباح اليوم ليصل إجمالي ناتج الطاقة المولدة من حرق الفحم إلى 1493 ميجاوات، بما يعادل نحو 3% من الطلب.

واستقرت أسعار الطاقة اليوم عند أكثر من 1000 جنيه استرليني لكل ميجاوات/‏ ساعة في مزاد أول من أمس، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي وانخفاض معدل الرياح، مما أدى لزيادة توليد الطاقة من الفحم.

وقال «رويال بنك أوف كندا يوروب» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «المملكة المتحدة قد تزيد الاعتماد على إنتاج الطاقة من الفحم على المدى القصير وسط ارتفاع أسعار الغاز، مما يجعل الفحم مجدياً تجارياً على المدى القصير».

يشار إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا قفزت إلى مستويات قياسية أخيراً وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات جراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشتاء.

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