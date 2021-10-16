شح المعروض يرفع أسعار النفط

المصدر: ملبورن - رويترز

قفزت أسعار النفط، أمس، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 3 % وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 وزادت 84 سنتاً أو 1 % إلى 84.84 دولاراً للبرميل خلال التعاملات أمس. وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق 3 % هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتاً أو 0.9 % إلى 82.05 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتاً، أول من أمس، وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 % هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

وانتعش الطلب مع التعافي من «كوفيد 19»، فضلاً عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث «أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز،.. عادت بالنفع على النفط».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، إن مخزونات الخام زادت 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر إلى 427 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 702 ألف برميل.

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