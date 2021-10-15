أمازون تستأنف ضد غرامة قياسية بقيمة 865 مليون دولار في أوروبا

المصدر: د ب ا

قدمت شركة أمازون دوت كوم، العملاقة للتجارة الإلكترونية، استئنافا ضد غرامة قياسية فرضت عليها بقيمة 746 مليون يورو (865 مليون دولار) على خلفية مزاعم بانتهاك الشركة اللائحة العامة لحماية البيانات، والخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث باسم محكمة لوكسمبورج الإدارية هنري ايبرز، أن أمازون قدمت دعوى الاستئناف أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وتأتي تدعوى الاستئناف في أعقاب فرض اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج (سي ان بي دي) الغرامة على أمازون في يوليو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويقع مقر أمازون في الاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورج.

وقضت اللجنة الوطنية لحماية البيانات بأن أمازون انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالتكتل من خلال معالجتها لبيانات المستخدمين الشخصية.

وجاء القرار نتيجة لشكوى قدمتها في عام 2018 جماعة الحقوق الخاصة الفرنسية "لا كوادراتشور دو نت".

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