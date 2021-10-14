أكبر محطة للطاقة الشمسيّة بالملح المصهور في العالم.. فيديو

المصدر: البيان

تعد محطة الطاقة الشمسية عبر الملح المصهور بمدينة دونهوانغ في مقاطعة قانسو، شمال غربي الصين، الأكبر من نوعها في العالم.

وتقدر قدرة المحطة، التي تم تصميمها وبناؤها من قبل مجموعة شوهانغ للتكنولوجيا الفائقة بشكل مستقل، بـ 100 ميجاوات.

وتتكون المحطة من 12000 مرآة عاكسة كبيرة الحجم وبرج ممتص للحرارة.

ويمكن للمحطة توليد الطاقة على مدار 24 ساعة باستمرار، مما يوفر 390 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا.

كما يمكنها أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 350 ألف طن كل عام، وفوائدها البيئة تعادل غابة بمساحة 100 ألف مو (هكتار واحد يساوي نحو 15 مو)، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

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